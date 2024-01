Der Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund hat Tencent, den chinesischen Technologieriesen, wieder in sein Portfolio aufgenommen. Der Fonds, der in den letzten drei Jahren 83% seiner Konkurrenten übertrifft, setzt auf eine Erholung des chinesischen Technologie-Sektors. Jonathan Pines, der Manager des Fonds, sieht in der aktuellen Marktsituation in China und den niedrigen Bewertungen eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Vor einem Jahr hatte der Fonds den Großteil seiner Tencent-Anteile verkauft. 2013 verlor Tencent 53 Milliarden US-Dollar an Marktwert, unter anderem aufgrund neuer chinesischer Regulierungen für Online-Glücksspiele. Trotz geopolitischer Risiken sieht Pines die Vorteile der niedrigen Bewertungen als überwiegend an. Tencent ist mit einem Marktwert von fast 350 Milliarden US-Dollar das größte börsennotierte Unternehmen in China. Seit der Ankündigung neuer Regulierungen durch die chinesische Regierung im Dezember ist das Interesse an Put-Optionen im Vergleich zu Call-Optionen gestiegen, was auf eine bearishe Stimmung hindeutet.