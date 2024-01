Die Deutsche Bank erwägt laut Insidern Übernahmen von europäischen Banken wie der Commerzbank und der ABN Amro Bank, um ihre Bewertung zu verbessern. Diese Überlegungen sind jedoch noch in einem frühen Stadium und es wurden noch keine formellen Gespräche geführt. Es gibt erhebliche Hürden für eine mögliche Fusion, einschließlich der niedrigen Bewertung der Deutschen Bank und der uneinheitlichen Bankenregeln in Europa. Eine Übernahme der Commerzbank könnte zu einem Abschlag von über zehn Milliarden Euro führen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat in den letzten Monaten verschiedene Szenarien diskutiert. Die Deutsche Bank hat derzeit einen Börsenwert von rund 25 Milliarden Euro, die Commerzbank von rund 14 Milliarden Euro und ABN Amro von zwölf Milliarden Euro.