Das Unternehmen könnte durch eine kürzlich beschlossene Änderung der Bilanzierungsregeln, die digitale Vermögenswerte zu Marktpreisen bewerten lässt, einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Wertes in seiner Bilanz verzeichnen. Diese Änderung, die bis 2025 umgesetzt werden müsse, würde es MicroStrategy laut Bloomberg ermöglichen, den Wert seiner beträchtlichen Bitcoin-Bestände, die seit dem Kauf und dem Anstieg des Bitcoin-Kurses um fast 60 Prozent gestiegen sind, höher auszuweisen.

Analysten, die von Bloomberg befragt wurden, erwarten, dass MicroStrategy trotz der positiven Entwicklung einen Verlust von etwa 5,8 Millionen US-Dollar in den kommenden Quartalsergebnissen ausweisen wird. Seit 2020, als MicroStrategy Bitcoin in seine Kapitalstrategie integrierte, hat das Unternehmen, unter der Führung von CEO Michael Saylor, eine beachtliche Menge an digitalen Vermögenswerten angehäuft, mit einem Bestand von 189.150 Bitcoins Ende Dezember.