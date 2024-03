Cicor kauft TT Electronics IoT Solutions und wird Top-Anbieter für High-End-Elektronik in UK Mit der Übernahme von TT Electronics IoT Solutions Ltd steigt Cicor Technologies Ltd zum führenden Anbieter im britischen EMS-Markt und in der europäischen High-End-Elektronikproduktion für Luft-/Raumfahrt und Verteidigung auf.