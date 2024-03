Ziyan Qiu, CEO von Enerlution Europe, Jérôme Haddad, Executive Director von Xanlite, Olaf Schellenberger, Sales Director Deutschland von FSL Lighting, Lionel Sujay Vailshery, Senior Researcher of Technology & Communications bei Statista, sowie Tina Yu, General Manager von Eurasia, Liwei Sun, Head of Product Management of Lighting, Winston Chua, Solution Director, und Daniel Shane, Product Director von Tuya Smart Commercial, hielten aufschlussreiche Reden, die den Rahmen für einen Tag der Erkundung und Zusammenarbeit bildeten.

Zu Beginn des Tuya Developer Day hielt Tina Yu, General Manager of Eurasia bei Tuya Smart, die Eröffnungsrede auf der Bühne. „In den letzten Jahren hat sich in Europa ein bemerkenswerter Wandel hin zu umweltfreundlichen Praktiken und Energieeinsparungen vollzogen. Angesichts immer strengerer Richtlinien und eines gestiegenen Umweltbewusstseins wenden sich Unternehmen intelligenten Lösungen zu, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Tuya Smart setzt sich konsequent für die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und Cloud Computing ein, um Unternehmen bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der Optimierung von Energiestrukturen und der Erreichung von ESG-Zielen zu unterstützen. In Zukunft wird Tuya gemeinsam mit globalen Entwicklern grünere und intelligentere Entwicklungswege erforschen und so zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und darüber hinaus beitragen", so Yu.