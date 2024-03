Das sind die „Granolas"



Die "Magnificent Seven" sind mittlerweile ein feststehender Begriff und viele Anleger und Anlegerinnen wissen, aus welchen US-Techriesen sich die "Glorreichen Sieben" zusammensetzen. Wie sieht es aber in anderen Märkten aus?



Goldman Sachs hat sich daher auf die Suche nach entsprechenden Pendants begeben. In Japan haben die Experten die "Sieben Samurai" und auf dem europäischen Markt die so genannten GRANOLAS gefunden. Warum Goldman Sachs für Europa ein Wortspiel mit einem Müsli gebildet und gleich elf Aktien ausgewählt hat, das wird wohl deren Geheimnis bleiben.



Der Name „Northsea Eleven“ hätte hier vielleicht besser gepasst, aber wir wollen dich nicht zu lange auf die Folter spannen. Hinter den GRANOLAS verbergen sich die Aktien von GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, und Sanofi. Da sich Anleger und Anlegerinnen nicht nur auf eine Meinung verlassen sollten, haben wir uns drei Aktien der GRANOLAS angeschaut, die bei der Analysten-Gilde aktuell die Nase vorne haben.

Nr. 1: AstraZeneca



In der gesamten Breite der Experten haben nicht die Techwerte ASML oder SAP die Nase vorn. Es ist auch nicht der wertvollste Konzern Europas, Novo Nordisk. Es ist die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca.



24 Experten haben das Papier auf dem Schirm. 21 Analysten plädieren für einen „Kauf“, zwei raten das Papier zu „Halten“ und zwei Experten würden die Aktie „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 162 US-Dollar. Dies räumt der Aktie ein Kurspotenzial von etwas mehr als 27 Prozent ein. Die Experten rechnen damit, dass AstraZeneca weitere Erfolge mit den Medikamenten gegen Lungenkrebs erzielen wird..