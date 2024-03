Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Der Anteil zertifizierter Green Buildings am gewerblichenImmobilieninvestmentvolumen (ohne Berücksichtigung von Portfolios) verharrt auchin einem herausfordernden Marktumfeld auf einem sehr hohen Niveau. Nach einemTop-Wert von knapp 31 % im Jahr 2022 wurden 2023 rund 27 % erreicht. Es ist daszweithöchste Ergebnis der vergangenen 10 Jahre und bestätigt die Bedeutung, dieGreen Investments haben. Dies ergibt eine aktuelle Analyse von BNP Paribas RealEstate. Im neunten Jahr in Folge veröffentlicht der Immobilienberater einResearch-Produkt, das speziell die Investmentmarktdynamik von zertifiziertengewerblich genutzten Immobilien beleuchtet."Das Jahr 2023 stand auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt im Schattengestiegener Zinsen und einer schwachen Konjunktur. Vor allem das erheblichveränderte und schwierige Finanzierungsumfeld hat sich in einem deutlichunterdurchschnittlichen Investmentvolumen bei den gewerblichen Immobilienwidergespiegelt. Der Markt für Green Building Investments konnte sich demallgemeinen Trend sinkender Investmentvolumina mit einem Jahresergebnis von 4,7Mrd. EUR, was einem Minus von 57 % im Vergleich zu 2022 entspricht, zwar nichtentziehen, allerdings zeigt sich seine relative Robustheit in derGesamtmarktbetrachtung. Angesichts der ausgeprägten Marktberuhigung insbesonderebei großvolumigen Büroimmobilien mit einem Minus von 87 % bei Deals über 100Mio. EUR, die stets eine überproportional wichtige Rolle bei Green Investmentsgespielt haben, wäre ein stärkerer Rückgang wenig überraschend gewesen", erklärtHermann Horster MRICS, Head of Sustainability bei BNP Paribas Real Estate.Der ungebrochen hohe Marktanteil der zertifizierten Green Buildings amgewerblichen Investmentmarktvolumen ist insbesondere in der anhaltendenUnsicherheit rund um die EU-Taxonomie begründet. Nachhaltigkeit und ESG werdenin Teilen der Immobilienbranche weiterhin als "moving target" wahrgenommen. Sosind die Anforderungen der EU-Taxonomie und die PAI (Principal AdverseImpact)-Kriterien der Offenlegungsverordnung nicht kongruent, und dieAktualisierung des CRREM-Pfades hat viele Gebäude, die sich vermeintlich aufeinem guten CO2-Pfad befanden, zu "stranding assets"-Kandidaten gemacht. Es gibtvergleichsweise wenig eindeutige Kriterien, die ein nachhaltigesInvestmentprodukt definieren. Green Building-Zertifikate zählen zu diesenwenigen Orientierung gebenden Kriterien. Investoren schätzen die Sicherheit undVerlässlichkeit, die sie bei Green Invests geben. Entsprechend hoch ist ihrMarktanteil.Institutionelle Core-Anleger mit überdurchschnittlichem Green Invest Anteil2023 waren es erneut die institutionellen Core-Anleger, die den überwiegenden