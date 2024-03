Angetrieben einerseits durch die von der US-Notenbank Fed am Mittwochabend in Aussicht gestellten drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr sowie andererseits durch ein bärenstarkes Quartalsergebnis von E-Commerce-Wert PDD Holdings versuchten sich China-Aktien am Donnerstagmorgen im Handel in Hongkong an einem neuerlichen Rallye-Anlauf.

Der mit vielen chinesischen Basiswerten prominent besetzte Hang-Seng-Index legte um knapp zwei Prozent zu und wurde dabei von Werten quer durch alle Branchen angetrieben. Neben Industrie- und Finanzwerten legten vor allem auch Technologietitel zum Teil kräftig zu.