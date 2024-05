Der Mischkonzern ist auf vielen Feldern aktiv. Die Investment-Sparte betreut mehrere private Investmentfonds. Die Sparte Energie wird durch die Beteiligung CVR Energy abgebildet, während das Segment Automobil ein umfassendes Angebot an Reparatur- und Wartungsdiensten für Fahrzeuge bereithält und zudem Kfz-Ersatzteile und Einzelhandelsartikel verkauft. Im Immobilien-Segment hat Icahn die als Finanzinvestments gehaltenen Immobilien, darunter Grundstücke, Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien, zusammengefasst. Icahn Enterprises setzt die aktivistische Anlagestrategie von Carl Icahn um.

Sehr hohe Dividende

Die Bilanz und Liquiditätsstruktur sind gesund. Das Unternehmen hat ein Cash-Bestand von rund 2,5 Mrd. US-Dollar. Icahn Enterprises ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Nettoverlust schrumpfte um 232 Mio. US-Dollar auf 38 Mio. US-Dollar. Zudem stieg das bereinigte EBITDA auf 134 Mio. US-Dollar.

Aktionäre werden direkt über hohe Dividendenzahlungen am Unternehmenserfolg beteiligt. Icahn Enterprises zahlt seit zwanzig Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. Davon profitiert natürlich in erster Linie Großaktionär und Chairman Carl Icahn selbst. Er hält rund 81,5% der Aktien. Derzeit werden pro Quartal 1,00 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet. Icahn Enterprises bietet Anlegern eine interessante Möglichkeit, sich über ein direktes Aktieninvestment an der Anlagestrategie des aktivistischen Investors Carl Icahn zu beteiligen. Die Aktie ist allerdings nur direkt in den USA (Nasdaq) handelbar.

