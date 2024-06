Wien (ots) - Der Traum von finanzieller Unabhängigkeit und einem entspannten,

selbstbestimmten Leben muss kein solcher bleiben. Für all diejenigen, die sich

mehr finanzielle Freiheit wünschen, hat Gerald Hörhan, Finanzexperte und Autor

des Buchs "Der Investmentpunk", die Investmentpunk Academy GmbH auf die Beine

gestellt. An seiner digitalen Akademie vermittelt er Expertenwissen, das es

Anlegern ermöglicht, selbst ein rentables Portfolio aus Aktien, Immobilien und

anderen Anlagen aufzubauen. In diesem Artikel beleuchtet er die Argumente der

anhaltenden Krypto-Diskussion und klärt auf, ob Kryptowährung eine sinnvolle

Investition darstellt.



Bei Kryptowährungen scheiden sich unter Anlegern noch immer die Gemüter: Während

die Befürworter einer dezentralen Währung ihre großen Wachstumschancen und die

Unabhängigkeit von traditionellen Börsen loben, verweisen Kritiker auf die hohe

Volatilität und den Mangel an "echtem" Gegenwert. Die Wahrheit liegt jedoch

irgendwo in der Mitte, meint Gerald Hörhan. "Wer es richtig angeht, kann mit

Krypto-Investments beträchtliche Renditen erzielen", so Investmentpunk Gerald

Hörhan. "Umgekehrt kann man natürlich auch jede Menge Geld verbrennen -

allerdings gilt dies nicht ausschließlich für Kryptowährungen."







und Halbwahrheiten. Anleger sollten sich daher gezielt mit den Besonderheiten

und Risiken des Kryptomarktes befassen, bevor sie investieren", rät der Experte

weiter. Gerald Hörhan handelt selbst seit fast 20 Jahren mit Aktien,

Kryptowährung und Immobilien und hat mehrere Bücher zum Thema Anlagen verfasst.

Sein Wissen gibt er als Geschäftsführer der Investmentpunk Academy GmbH an

andere Anleger weiter, um sie ein Stück näher an den Traum von finanzieller

Freiheit zu bringen. Im Folgenden geht er auf die besonderen Eigenschaften von

Kryptowährung ein und verrät, ob und wie sich eine Investition in Bitcoin und

Co. aktuell lohnen kann.



Volatilität von Kryptowährung lässt bereits nach



Einer der häufigsten Kritikpunkte in der Krypto-Diskussion besteht darin, dass

die

Kritiker, mache sie ungeeignet, um Kapital langfristig zu sichern. Bei relativ

neuen Coins mag dies auch stimmen - jedoch ist bei großen Währungen wie Bitcoin

bereits eine Annäherung an den Mainstream-Finanzmarkt zu erkennen, die die

Volatilität auf lange Sicht mindern könnte.



Auch sind Kryptowährungen mit dem Problem der Volatilität nicht allein:

Tech-Blue-Chips erleben ähnlich starke Schwankungen an der Börse, während sogar



