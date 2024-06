Zusätzlich haben Rheinmetall und die Ukraine einen gemeinsamen Panzer-Reparaturbetrieb und eine Produktionsstätte eröffnet. Dies soll die Effizienz der Streitkräfte der Ukraine steigern, die sich seit mehr als zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen. Die Ukraine und Rheinmetall planen auch die Produktion von Lynx-Schützenpanzern in der Ukraine.

Des Weiteren hat Tschechien den Kauf von bis zu 77 Leopard-Kampfpanzern aus deutscher Produktion auf seine Liste strategischer Rüstungsprojekte gesetzt. Dies ist Teil einer Kooperationsvereinbarung mit Deutschland, um die Beteiligung an einer gemeinsamen Beschaffung zu ermöglichen.

Rheinmetall plant, noch in diesem Jahr erste Lynx-Schützenpanzer in der Ukraine zu produzieren und zu übergeben. Die Ukraine und Rheinmetall arbeiten bereits an verschiedenen Projekten zusammen, darunter die gemeinsame Produktion von Artilleriegeschossen.

Insgesamt zeigt sich, dass Rheinmetall seine Präsenz in der Ukraine und anderen Ländern ausbaut, um die Verteidigungsfähigkeiten und die Effizienz der Streitkräfte zu stärken. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern und die Entwicklung neuer Technologien und Systeme für die Verteidigung der Freiheit stehen im Fokus des Unternehmens.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 514EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.