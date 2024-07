Die Wall Street spielt weiter den Trump-Trade: aber auch wenn die Fed im September beginnt, die Zinsen zu senken, kann sie die Rezession nicht mehr vermeiden, was wiederum jene Aktien (aus dem Nebenwerte-Index Russell 2000), die derzeit massiv steigen, besonders stark treffen wird. Mit anderen Worten: der Trump-Trade ist zum Scheitern verurteilt, weil derzeit jene Aktien von Unternehmen steigen, die aufgrund ihrer (durchschnittlich) hohen Verschuldung zwar besonders von sinkende Zinsen profitieren würden, aber eben auch besonders stark von der Rezession der US-Wirtschaft betroffen sein werden. Fed-Chef Powell hat gestern indirekt klar gemacht, dass die Zinsen noch nicht bei der nächsten Sitzung Ende Juli fallen werden. Aber der Abschwung der US-Wirtschaft ist seit April so stark (sichtbar am Economic Supreise Index), dass die Fed bald in Panik geraten dürfte. Heute wichtig die US-Einzelhandelsumsätze..

Hinweise aus Video:

1. Dax geht die Puste aus – Trump bewegt die Aktienmärkte

2. Powell und Fed gewinnen an Zuversicht – Zinsen sinken bald

Das Video "Der Trump-Trade und wie Zinsen die Rezession auslösen!" sehen Sie hier..