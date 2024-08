Nach dem Nikkei-Crash "betteln" die Aktienmärkte um eine Not-Senkung der Zinsen um 0,5% durch die Fed - die das aber vermutlich nicht tun wird. Warum auch? Die heutigen ISM Service-Daten waren solide und dämpften damit die Rezessions-Sorgen, die Preiskomponente beim ISM steigt weiter und zeigt damit, dass die Inflation im Dienstleistungssektor nicht vorbei ist. Das dovishste aller Fed-Mitglieder, Goolsbee, warnte daher, dass die US-Notenbank nicht zu viel Gewicht auf die schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag legen würde. Aber die Aktienmärkte erwarten Hilfe dennoch Hilfe von der Fed - sieht man sich aber den Chart des US-Leitindex S&P 500 an, dann haben sich die Kurse in den letzten Jahren vervielfacht. Warum also soll die Fed die Zinsen senken, nur weil ein bißchen Luft aus der Blase entwichen ist?

Hinweise aus Video:

1. Fed-Mitglied über Zinsen: Wir reagieren anders als die Märkte!

2. Goldpreis fällt aktuell im Aktiencrash – Experten erklären

Das Video "Zinsen und Fed: Aktienmärkte betteln um Not-Senkung!" sehen Sie hier..