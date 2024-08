Abdoulaye Kamara verlässt BVB: Wechsel zu Portsmouth und Watzke ausgezeichnet!

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara hat Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung verlassen und wechselt zum englischen Zweitligisten Portsmouth FC. Beide Clubs haben den Transfer bestätigt, jedoch keine Informationen zur Ablösesumme veröffentlicht. Kamara war 2021 von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt, kam jedoch nie zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft. Stattdessen spielte er 48 Spiele für die zweite Mannschaft in der 3. Liga.

In einer anderen Meldung wurde Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, mit dem Leo-Baeck-Preis ausgezeichnet. Der Zentralrat der Juden würdigt Watzke für seinen langjährigen Einsatz gegen Antisemitismus und für eine offene Gesellschaft. Unter seiner Führung hat sich der BVB zu einem wichtigen Partner in der Antisemitismusprävention entwickelt. Die Preisverleihung findet am 13. November in Berlin statt, mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst als Laudator. Der Leo-Baeck-Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, erinnert an den Rabbiner Leo Baeck, der während des Nationalsozialismus das geistige Oberhaupt der deutschen Juden war.