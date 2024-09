Sinkende Zinsen, Krisen-Symptome, Aktienmärkte!

Die Krisen-Symptome häufen sich: so fällt die Zahl offener Stellen (JOLTs) in den USA auf den tiefsten Stand seit Januar 2021 (also seit Corona) - ist das nun gut für die Aktienmärkte, weil die US-Notenbank Fed die Zinsen dann schneller senken könnte? Die Reaktion der US-Aktienmärkte auf die JOLTs-Daten: erst nach unten aus Sorge über eine wahrscheinlicher werdende Rezession, dann aber wieder nach oben, in der Hoffnung, dass die Fed am 18.September die Zinsen doch gleich um 0,5% senken wird (die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut Fed Fund Futures nun leicht höher als eine Senkung um nur 0,25%). Aber die Börsengeschichte zeigt: sinkende Zinsen helfen den Aktienmärkten nicht, wenn eine Rezession kommt! Auch in Deutschland häufen sich die Krisen-Symptome, sichtbar bei Volkswagen..

Hinweise aus Video:

