Aktienmärkte: Nach brutaler Woche wieder bergauf - und dann?

Nach einer brutalen Woche für die Aktienmärkte (schlechtester September-Start seit Jahrzehnten) geht es heute wieder bergauf - eigentlich ohne jede Nachricht! Plötzlich liest man Schlagzeilen wie: "Aktienmärkte streifen Konjunkturpessimismus ab" - aber was hat sich denn heute gegenüber der letzten Woche geändert? Nichts. Vielleicht hat der heutige Anstieg schlicht mechanische Gründe: das Bedürfnis nach Absicherungen (Puts) ist am Freitag auf ein sehr hohes Niveau gestiegen, und meist geht es dann erst einmal wieder bergauf, sodass die Puts eingedeckt werden müssen und damit den Anstieg der Märkte noch beschleunigen. Die großen Events aber kommen noch: die Debatte zwischen Trump und Harris in der Nacht auf den Mittwoch und dann am Mittwoch die Inflations-Daten. Nur wenn diese deutlich unter der Erwartung ausfallen, könnte die Fed die Zinsen nächste Woche um 0,5% senken..

