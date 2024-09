Dow gibt nach - Oracle sorgt für gute Laune im Tech-Sektor

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach der Stabilisierung zum Wochenauftakt mit weiteren Kursgewinnen schwergetan. Vor möglicherweise kursbewegenden Inflationsdaten am Mittwoch könnten sich die Investoren bedeckt halten. Am Dienstag gab der Dow Jones Industrial um 0,4 Prozent auf 40.670 Punkte moderat nach.

Die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise im August dürften Einfluss auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed in der kommenden Woche haben. Vor deren Veröffentlichung überwog bei den Anlegern wieder die Vorsicht. Marktexperte Jean Boivin vom Vermögensverwalter Blackrock merkte an, "dass die Markterwartungen an deutliche Zinssenkungen der Fed übertrieben sind".