Raus damit! Neue Verkaufsempfehlung für Plug Power

Wasserstoff-Aktie Plug Power hat ihrem Namen als Kapitalvernichter auch in diesem Jahr bislang alle Ehre gemacht. Seit dem Jahreswechsel haben die Anteile 58 Prozent an Wert verloren. Ohne die Rallye vom Dienstag, als sich das Papier um rund 10 Prozent verteuern konnte, stünde es um die Bilanz des Unternehmens sogar noch schlechter.

Zwar verzeichnete die Aktie am Mittwochvormittag weitere Kursgewinne. An deutschen Handelsplätzen wie Tradegate wurde das Unternehmen mit Aufschlägen von 2,0 bis 2,5 Prozent gehandelt. Doch Anleger sollten sich nicht darauf verlassen, dass diese Entwicklung nachhaltig ist, denn die Citibank hat eine neue Studie zur Aktie veröffentlicht und ihre Verkaufsempfehlung bekräftigt.

Verfehlung der Umsatzziele zu erwarten

Grundlage für die Einschätzung der US-Großbank ist eine Investorenpräsentation des Unternehmens. Die dort vorgestellte Verteilung der in diesem Jahr zu erwartenden Erlöse spreche laut der Analysten dafür, dass das Unternehmen seine eigene Umsatzprognose von 825 Millionen US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr verfehlen wird. Bei der Citi rechnet man lediglich mit 791 Millionen US-Dollar.

Für das zweite Halbjahr rechnet die Citi mit einem Anstieg der Wasserstoffproduktion sowie einer Verbesserung der Margen, sodass für die Elektrolyse noch in diesem Jahr der Breakeven erreicht werden könnte. Die Dienstleistungsumsätze sollen im kommenden Jahr erste Gewinne erzielen. Weitere Kapitalmaßnahmen seien vorerst nicht notwendig.

Citi sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial

Ungeachtet der für das kommende Halbjahr erwarteten, operativen Verbesserungen überwiegen angesichts der noch immer fehlenden Profitabilität sowie der prognostizierten Umsatzverfehlung für die Citi-Analysten die negativen Aspekte des Unternehmens.

Das Kursziel wurde daher bei 1,50 US-Dollar belassen, was eine Downside von über 20 Prozent bedeutet. Im Mittel liegt das von Wall-Street-Analysten in Aussicht gestellte Kursziel bei 4,01 US-Dollar, was ein Potenzial von 113 Prozent impliziert.

Fazit: Abstand ist das einzige, was man von der Aktie halten sollte!

Dieser Durchschnitt wird jedoch stark von einzelnen, völlig unrealistischen Kurszielen verzerrt. So liegt das Street-High-Target derzeit bei 18,00 US-Dollar. Insgesamt haben sich 28 Experten zur Aktie geäußert, davon raten 8 zum Kauf, 16 zum Halten und 4 zum Verkauf der Anteile.

Aus technischer Perspektive spricht mittelfristig alles für weiter fallende Kurse, prozyklische Kaufsignale sind meilenweit entfernt. Anleger sind daher gut beraten, um die Aktie weiter einen großen Bogen zu machen.

Wer sich in der Wasserstoffbranche engagieren möchte, sollte auf Big Boys wie Linde oder Air Liquide setzen. Für ein spekulatives Investment dürfte Bloom Energy deutlich besser geeignet sein als Plug Power.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion