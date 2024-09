Mega-Rallye bei Solar-Aktien – was Donald Trump damit zu tun hat

Dafür profitierten die Anteile nicht nur von einem Mega-Reversal am US-Gesamtmarkt – nach einem grottenschlechten Start in den Handelstag zauberte der S&P 500 einen Anstieg von 3 Prozent auf das Parkett –, sondern auch von Äußerungen des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump.

Umdenken? Donald Trump lässt aufhorchen

Der outete sich im bei CNN in der Nacht auf Mittwoch ausgestrahlten Fernsehduell überraschend als Solar-Fan. Bislang ließ der Ex-Präsident keine Gelegenheit aus, um gegen erneuerbare Energien zu wettern und versprach für den Fall seiner Wiederwahl, vor allem die Öl- und Gasindustrie zu fördern.

Dahinter dürfte vor allem der Plan stecken, Wählerinnen und Wähler in strukturschwachen Gegenden des Landes anzusprechen. So etwa in den seit Jahrzehnten stark vom Strukturwandel und wirtschaftlichen Niedergang betroffenen Appalachen-Staaten.

"Ich bin ein großer Fan von Solarenergie"

Von seiner bisherigen Position rückte er zwar kaum ab, gegenüber dem Fernsehpublikum äußerte er sich nun aber mit den Worten, sollte Harris gewählt werden: "Öl wird tot sein. Fossile Brennstoffe werden tot sein. Wir werden zu Windmühlen zurückkehren und wir werden zu Solarenergie zurückkehren, wofür man eine ganze Wüste braucht, um ein bisschen Energie zu erzeugen. Haben Sie jemals ein Solarkraftwerk gesehen? Nebenbei: Ich bin ein großer Fan von Solarenergie, aber Sie benötigen 400, 500 Hektar an Wüstengrund."

Harris entscheidet Duell für sich ...

Zur Erholungsrallye bei Solaraktien dürfte außerdem beigetragen haben, dass Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris, die wie Amtsinhaber Joe Biden als überzeugte Anhängerin erneuerbarer Energien gilt, nach dem Fernsehduell in Wählerbefragungen stark abgeschnitten hat.

Vor dem Duell erwarteten unter den registrierten Wählerinnen und Wählern, zu jeweils gleichen Teilen, dass entweder Harris oder Trump die Debatte für sich entscheiden würde. Nach dem Auftritt gaben 63 Prozent der Befragten an, Harris habe das erste Fernsehduell für sich entscheiden können.

... dürfte den Kurs von Joe Biden fortsetzen

Investoren erwarten von einer möglichen Präsidentin Kamala Harris, den Kurs ihres Vorgängers fortzusetzen, was mit anhaltenden Steuervergünstigungen und Subventionen einhergehen dürfte. Ed Mills, Analyst beim Research-Haus Raymond James, äußerte sich am Mittwoch folgendermaßen:

Wir erwarten nach der ersten Debatte mit Ex-Präsident Donald Trump einen kurzfristigen Schritt in Richtung Vizepräsidentin Kamala Harris, aber die langfristigen Auswirkungen bleiben unklar.

Solar-Aktien on fire, starten Erholungsrallye

Von solchen Unsicherheiten wollten Anleger zur Wochenmitte nichts wissen. Der Doppelschlag aus einem Punktsieg für Kamala Harris und den zaghaften Andeutungen Donald Trumps, Solarenergie gegenüber möglicherweise doch nicht so sehr abgeneigt zu sein, katapultierten die Branche nach oben.

Angeführt wurde die Gewinnerliste vom heimischen Solarmodulhersteller First Solar, der sich um 15,2 Prozent verteuerte. Deutlich von ihren Mehrjahrestiefs lösen konnte sich auf die Aktie von SolarEdge mit Kursgewinnen in Höhe von 8,5 Prozent. Für Wechselrichterhersteller Enphase Energy ging es um 5,7 Prozent bergauf.

Auch die Papiere ausländischer Solarunternehmen konnten profitieren. Der nach eigenen Angaben weltweit größte Modulhersteller JinkoSolar legte um 4,6 Prozent zu und löste sich damit wie SolarEdge von seinen Mehrjahrestiefs. Dieses Kunststück gelingt am Donnerstag sogar den notorisch schwachen Anteilen von SMA Solar, die 4,2 Prozent gewinnen.

Fazit: Bodenbildung dürfte noch einige Zeit andauern

Neben Kamala Harris hat das Fernsehduell einen weiteren, klaren Sieger: Es sind Solar-Aktien! Die verteuerten sich, nachdem Donald Trump einen Kurswechsel andeutete, zur Wochenmitte erheblich und können ihre Erholung auch am Donnerstag fortsetzen.

Aus technischer Perspektive sind viele Solar-Aktien stark angeschlagen, sodass eine nachhaltige Bodenbildung noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Grundsätzlich spricht für die Branche aber auch die bereits in der kommenden Woche zu erwartende Zinswende der US-Notenbank.

Wer sich schon jetzt in der Branche engagieren möchte, investiert entweder breit gestreut in den inzwischen auch in der EU zugelassenen Invesco Solar ETF oder mit FirstSolar in den derzeit aussichtsreichsten Einzelwert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion