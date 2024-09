Im Schatten von Gold und Silber nimmt auch der Kupferpreis wieder Fahrt auf

Das Industriemetall machte in puncto Bodenbildung in den letzten Tagen deutliche Fortschritte und könnte diesen Prozess weiter und womöglich auch entscheidend vorantreiben, indem es auf der Oberseite „nur“ noch einen kleinen Schritt macht.

TIPP: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Kupfer hat die Chance, einen tragfähigen Doppelboden auszubilden. Diese Chartformationen sind am Ende von ausgeprägten Korrekturphasen gern gesehene potenzielle Trendwendeformationen; zumindest aus bullischer Sicht gern gesehen. Der Chart zeigt aber auch, dass die Formation vollendet werden muss. Hierzu muss es über den markanten Widerstandsbereich von 4,25 US-Dollar gehen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich dem Kupferpreis zunächst weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4,50 US-Dollar eröffnen.

Nachfragesorgen werden durch Dollar-Schwäche überlagert

Nachfrageängste belasteten das Handelsgeschehen bei Kupfer in den letzten Wochen und Monaten. Besonders sorgenvoll blickte man hierbei in Richtung China. Aber auch andere Faktoren drückten auf die Stimmung. Diese Bedenken haben sich noch nicht zerstreut, doch die aktuelle Schwäche des Greenbacks überdeckt diese. Der US-Dollar wird heute noch stark in den Fokus rücken. Im weiteren Tagesverlauf gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Die spannende Frage lautet: Wird um 25 Basispunkte oder womöglich doch um 50 Basispunkte gesenkt? Darüber hinaus gibt es noch die quartalsweise veröffentlichten Projektionen der Fed. Auch diese gilt es, zu beachten.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“

Fazit

Kupfer hat die Chance, mit einem beherzten Sprung über die 4,25 US-Dollar die Bodenbildung zu forcieren. Gleichzeitig würde sich dem Kupferpreis weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4,50 US-Dollar eröffnen. Möglicherweise liefert die Fed im weiteren Tagesverlauf den entscheidenden Impuls. Ein Scheitern an den 4,25 US-Dollar könnte Kupfer hingegen noch einmal in Bedrängnis bringen. In diesem Fall ist auch ein erneutes Anlaufen der 4,0 US-Dollar nicht auszuschließen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte