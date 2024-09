UniDoc erfüllt Kriterien für eine Partnerschaft mit einer im S&P500 vertretenen US-Telekommunikationsgesellschaft

VANCOUVER, British Columbia, 09. September 2024 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich E-Health, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zustimmung zur Partnerschaft mit einer der größten in den USA ansässigen Telekommunikationsgesellschaften („TelCo“) erhalten hat. Diese Partnerschaft zielt auf die Integration der Kommunikationsservices von TelCo mit der fortschrittlichen E-Health-Plattform von UniDoc ab, um den weltweiten Kunden von TelCo eine Gesundheitslösung zu bieten.

Ziele der Partnerschaft:

- Zusammenarbeit: UniDoc und TelCo streben die Entwicklung einer Kombination von Produktangeboten an, um die Patientenbindung zu verbessern und die Effizienz der Ärzte in der gesamten Gesundheitsversorgung zu optimieren.

- Integriertes Serviceangebot: Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine Lösung anzubieten, die Telemedizin-Services mit einem fortschrittlichen Netzwerk und Kommunikationsplattformen kombiniert.

- Durch KI optimierte Gesundheitsversorgung: Einsatz der KI-Technologien von UniDoc zur Verbesserung der Datenanalyse, wodurch eine präzise und prädiktive Gesundheitsversorgung mit schnelleren Diagnosen und Behandlungsoptionen ermöglicht werden soll.

Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc, merkte dazu wie folgt an: „Diese Zustimmung zur Partnerschaft ist ein spannender erster Schritt in unserer Zusammenarbeit mit TelCo. Durch die Kombination unserer E-Health-Lösungen mit der Kommunikationsinfrastruktur von TelCo können wir weiter darauf hinarbeiten, den Zugang zur Patientenversorgung in den USA zu verbessern. Diese Initiative erweitert nicht nur unsere potenzielle Marktreichweite, sondern bekräftigt auch unser Engagement für die Verbesserung der Zugänglichkeit von Gesundheitsleistungen durch bahnbrechende Technologien.“

