China geht all-in: Pekings Panik und die Folgen - Rohstoffe, Inflation!

China hat lange gewartet, aber die Lage war inzwischen so schlecht, dass Peking schließlich in Panik geraten ist und nun mit einem Stimulus-Tsunami versucht, seine immer schwächere Wirtschaft zu stützen - aber damit gleichzeitig die Gefahr der Wiederauferstehung der Inflation in den westlichen Ländern deutlich erhöht (steigende Preise für Rohstoffe etc.). Auffallend: neben dem Immobilienmarkt zielt Peking nun auch erstmals auf den Aktienmarkt und versucht damit die Zuversicht der Chinesen zu stärken. Nun senken alle wichtigen westlichen Notenbanken die Zinsen, China geht all-in - es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Inflation wieder deutlich anzieht. Dazu kommt noch, was Trump oder Harris an Stimulus nach der US-Wahl veranstalten werden..

