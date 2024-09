Die China-Bazooka verändert die Logik der Aktienmärkte - Gewinner und Verlierer zeichnen sich dabei immer klarer ab: es sind Aktien aus Sektoren, die von dem Stimulus in China profitieren müssten - also vor klassische Sektoren wie Industrie etc. Daher auch die europäischen Aktienmärkte heute stark, vor allem der Dax - hier kommt unterstützend hinzu, dass die Märkte zusätzlich noch auf eine Zinssenkung der EZB im Oktober wetten. Nun dürfte viel Kapital nach China fließen - und raus aus Japan, wo der absehbar nächste Ministerpräsident ein geldpolitische Falke ist (Nikkei-Future stürzt ab nach Wahl). Im Nahen Osten jetzt wohl Krieg zwischen Israel und der Hisbollah nach einem israelischen Angriff auf die Kommandozentrale der Hisbollah und dem erklärten Versuch, deren Chef Nasrallah dabei zu töten..

Das Video China-Bazooka verändert Logik der Aktienmärkte - aber jetzt Krieg im Libanon! " sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

