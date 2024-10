Bayer-Aktien im freien Fall: Gerichtsstreitigkeiten belasten Anleger massiv!

Die Unsicherheit rund um die Gerichtsstreitigkeiten in den USA belastet die Anleger von Bayer weiterhin erheblich. Am Mittwoch fiel der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um 6,6 Prozent auf 27,28 Euro, was den Wert in die Nähe des September-Tiefs von 26,51 Euro drückte. Diese Entwicklung markiert einen Rückgang der Kursgewinne, die Bayer in den vergangenen zwei Monaten erzielt hatte. Börsianer führen den Kursverfall auf die anhaltenden Rechtsrisiken zurück, die sich aus Klagen in den USA zu den Themen Glyphosat und PCB ergeben.

Die Glyphosat-Klagewelle hat Bayer bereits Milliarden gekostet. Das Unternehmen hofft auf eine Grundsatzentscheidung des US Supreme Court, die klären könnte, ob Bundesrecht bei Warnhinweisen über dem Recht der Bundesstaaten steht. In den letzten Monaten gab es unterschiedliche Urteile von US-Berufungsgerichten, was die Unsicherheit weiter verstärkt. Ein positives Urteil des Supreme Court könnte für Bayer eine Möglichkeit darstellen, das Glyphosat-Thema langfristig abzuschließen.