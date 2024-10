Heineken, Coca-Cola, Volvo, Boeing, Tesla & General Dynamics legen Q-Zahlen vor!

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche-Bank-Tichter DWS, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:20 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:15 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:30 Uhr, Deutschland: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz

12:30 Uhr, USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen

17:45 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q3-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Q3-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 Uhr, Italien: Saipem, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: IBM, Q3-Zahlen

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/24

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 23.10.2024 Zeit Land Relev. Termin 01:50 USA FOMC Mitglied Daly Rede 02:00 USA IWF Treffen 15:00 USA Fed Bowman Rede 15:00 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 15:45 CAN BoC Zins Statement 15:45 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 15:45 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 16:00 EUR EZB Lane Rede 16:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 16:30 CAN BoC Pressekonferenz 16:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 20:00 USA Fed Beige Book 20:45 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin