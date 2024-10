Michael Bendl erklärt, worauf es bei der Wahl einer Recruiting-Agentur ankommt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schemmerhofen (ots) - Der Fachkräftemangel hält weiterhin zahlreiche Branchen inAtem - darunter auch das Handwerk. Um dennoch Fachkräfte für sich zu gewinnen,braucht es neue Ansätze in der Mitarbeitergewinnung - eine Aufgabe, die diemeisten Handwerksbetriebe vor Herausforderungen stellt. Die Lösung besteht inder Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Recruiting-Agentur. Doch wie schaffen esHandwerksbetriebe, seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden?Auch heute noch klagen zahlreiche Handwerksbetriebe über zu wenige Mitarbeiter -neue zu gewinnen fällt ihnen aufgrund des Fachkräftemangels und oft veraltetenMethoden aber sichtlich schwer. Neben den klassischen Personalvermittlern,Leiharbeitsfirmen und Headhuntern gewinnt deshalb seit mehreren Jahren auch dasRecruiting über digitale Kanäle immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder also, dassimmer mehr Dienstleister auf den Markt stürmen. Doch neben den seriösenAnbietern tummeln sich auch wieder schwarze Schafe. Wie aber findenHandwerksbetriebe nun heraus, ob der von ihnen gewählte Anbieter seriös ist?"Grundsätzlich ist Recruiting über eine Agentur ein solider Lösungsansatz - esist in vielen Fällen sogar der beste Weg, loyale Fachkräfte zu gewinnen. Werallerdings auf den falschen Partner setzt, riskiert am Ende nicht nurfinanzielle Verluste, sondern im schlimmsten Fall auch den Ruf des eigenenUnternehmens", warnt Michael Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH."Bei der Wahl einer Recruiting-Agentur sollte daher mit besonderer Vorsichtvorgegangen werden", so der Experte weiter. "Schließlich gibt es einigeAnzeichen, die auf einen unseriösen Anbieter schließen lassen. Darunter vorallem pauschale oder unrealistische Versprechungen." Michael Bendl weiß, wovoner spricht: Er selbst führt die BM Digital GmbH und bietet kleinen bismittelgroßen Handwerksbetrieben ein erprobtes Konzept zur Fachkräftegewinnung.Indem er seinen Kunden mittels Social Media zu mehr Bekanntheit und einembesseren Image verhilft, unterstützt er sie dabei, qualifizierte Bewerbungenanzuziehen. Worauf Handwerker bei der Suche nach einem Recruiting-Dienstleisterachten sollten, hat Michael Bendl im Folgenden zusammengefasst.1. Spezialisierung als QualitätsmerkmalViele Marketing-Agenturen bieten alles aus einer Hand - sie bauen Websites undApps, erstellen Fotos und Videos und betreiben das Recruiting nebenbei. Solchein Allrounder beherrscht vielleicht auf jedem Themenbereich die Grundlagen,kann jedoch in keinem davon wirklich glänzen. Handwerker sollten deshalbstattdessen nach einer spezialisierten Recruiting-Agentur Ausschau halten. Isteine Agentur auf einen Bereich spezialisiert, ist es ein gutes Anzeichen dafür,