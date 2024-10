Neuer, vollelektrischer Ford Capri auf dem Weg zu Kunden (FOTO)

Wien/Köln (ots) -



- Produktion des Sport Crossover Modells im Ford Cologne Electric Vehicle Center

in Köln-Niehl ist angelaufen, Auslieferung an Ford-Händler und Kunden hat

begonnen

- Rund 200.000 Interessenten haben den Wunsch-Capri ihrer Wahl in Europa

konfiguriert

- Besonders begehrt: Ford Capri Premium in Vivid Yellow mit 210 kW (286 PS)

starkem Elektromotor, Heckantrieb und Extended-Range-Batterie



Die Legende ist nicht nur zurück, sondern auch unterwegs zu den ersten Kunden.

Das rein elektrisch angetriebene SUV-Coupé lässt den Mythos des legendären

Sportwagens aus den 1970ern und 1980ern nach vier Jahrzehnten wieder aufleben.

Jetzt rollt es zu Ford-Händlern in ganz Europa. Seit seiner offiziellen

Präsentation im Juli diesen Jahres haben fast 200.000 europäische Kunden ihre

persönliche Capri-Modellvariante online konfiguriert.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company! Long 9,78€ 1,09 × 9,32 Zum Produkt Short 12,10€ 1,11 × 8,83 Zum Produkt