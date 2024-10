Deutsche Bank gerät nach Bericht über Kapitalerhöhung unter Druck

Die Aktie des größten deutschen Kreditinstituts hat in diesem Jahr bereits um mehr als 30 Prozent zugelegt. Im späten Handel bei Tradegate am Montag und im US-Handel war die Aktie zunächst unter Druck geraten, nachdem fälschlicherweise berichtet worden war, dass die Deutsche Bank selbst eigene Aktien am Markt platziere.

Eine solche Kapitalerhöhung führt häufig zu Kursverlusten, da sie eine Verwässerung der Aktien mit sich bringt. Da es sich bei dem Verkauf aber um einen bestehenden Aktionär handelt, wie im Verlauf der Nacht korrigiert wurde, bleibt das Volumen des Aktienkapitals gleich und es kommt zu keiner Verwässerung. Die schnelle Reaktion der Börsen zeigt allerdings, wie skeptisch die Aktionäre bei der Deutschen Bank nach einer Serie von Hiobsbotschaften mittlerweile sind.

Dieser Aktienverkauf reiht sich in eine Welle von Kapitalabflüssen bei Finanzdienstleistern ein, da Aktionäre versuchen, von den aktuell hohen Aktienkursen zu profitieren – insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und der Berichtsaison.

Seit Anfang September wurden laut Bloomberg-Daten allein in Europa bereits fast 11 Milliarden US-Dollar durch ähnliche Transaktionen mobilisiert, darunter Verkäufe von Anteilen an Commerzbank, National Bank of Greece und Santander Bank Polska.

In den USA schlug der Verkauf von Aktien der Bank of America durch Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar hohe Wellen. Star-Investor Buffett hat sich in der Vergangenheit mit Blick auf die gesamte Bankenbranche skeptisch gezeigt und auch Beteiligungen an anderen Finanzdienstleistern abgestoßen.

Die Deutsche Bank hatte kürzlich Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Commerzbank zurückgewiesen. Der Finanzvorstand des Instituts betonte, dass man sich nicht an einem Bietergefecht um den kleineren Rivalen beteiligen werde, nachdem die italienische UniCredit ein unverlangtes Angebot für die Commerzbank abgegeben hatte.

Mit diesem Verkauf könnte der Markt nun gespannt darauf blicken, wie sich der Aktienkurs der Deutschen Bank weiter entwickelt, insbesondere da Großverkäufe in der Regel zu einer erhöhten Volatilität führen könnten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion