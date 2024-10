Die größten Aufsteiger der Woche vom 09.10.-16.10.2024 in der wO Community

sirmike [Blogger] schrieb gestern 19:55

Warum sollte er? Heute wurde nur festgezurrt, was schon vor Wochen öffentlich verlautbart wurde. Und es geht um die Neuentwicklung von Panzern - also wird das noch Jahre dauern, bis die ausgeliefert werden. Weshalb sollte die Aktie heute also großartig zucken? Es ist doch viel wichtiger, dass die Auftragsbücher aus allen Nährten platzen und für viele Jahre steigende Umsätze und absehbar auch steigende Gewinne bei Rheinmetall erwirtschaftet werden. Irgendwann hat der Aktienkurs genug auskonsolidiert und den vorherigen fulminanten Anstieg verdaut, dann geht es auch wieder weiter Richtung Norden. Ob das morgen losgeht, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr... wer weiß. Aber dass es passiert, ist ziemlich sicher...