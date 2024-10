Nvidia: Das ist diese Woche entscheidend für den gesamten Aktienmarkt!

Es wird wahrscheinlich eine entscheidende Phase für den gesamten Aktienmarkt sein. Nvidia hat in diesem Jahr den größten Beitrag zu den Gewinnen des S&P 500 Index geleistet und ist für etwa ein Viertel seines 22-prozentigen Anstiegs verantwortlich.

"Wenn diese Unternehmen bekannt geben, dass die Investitionsausgaben auch nur in bescheidenem Umfang steigen, dann ist das genau das, was Nvidia braucht, um diesen Schwung beizubehalten", kommentiert Dave Mazza, Chief Executive Officer bei Roundhill Investments.

Die vier Technologiegiganten werden im dritten Quartal voraussichtlich zusammen die Rekordsumme von 56 Milliarden US-Dollar in Kapitalausgaben gesteckt haben, so der Durchschnitt der von Bloomberg zusammengestellten Analystenschätzungen. Ein Großteil dieser Ausgaben geht an Nvidia und andere Hersteller von KI-bezogener Ausrüstung, und es wird erwartet, dass sie in den kommenden Quartalen weiter steigen werden.

Dieser Hintergrund hat dazu beigetragen, die Nvidia-Aktie in die Höhe zu treiben, zusammen mit der Versicherung von CEO Jensen Huang, dass die Produktion der neuen Blackwell-Chips planmäßig verläuft und die Nachfrage hoch ist.

Die Aktie erreichte letzte Woche ein Rekordhoch und hat nun eine Marktkapitalisierung von etwa 3,5 Billionen US-Dollar, was nur knapp unter Apple liegt – dem wertvollsten Unternehmen der Welt.

Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, erklärte, dass "die große Frage in dieser Woche sein sollte, ob die Investitionen aufgrund der bevorstehenden Verfügbarkeit von Blackwell-Chips und -Systemen in das 4. Quartal und sogar in das Jahr 2025 verschoben werden".

Natürlich gibt es auch andere Nutznießer hoher KI-Ausgaben, für die diese Woche wichtig sein wird, darunter Broadcom, Super Micro Computer und Dell.

Alphabet wird am Dienstag über seine Gewinne berichten. Die Investitionspläne des Unternehmens werden den Ton angeben, aber es wird auch erwartet, dass sie "große Auswirkungen auf Broadcom haben werden, das überproportional profitieren dürfte, wenn Google seine großen Sprachmodelle der nächsten Generation für interne Initiativen trainiert", so Reitzes weiter.

Microsoft hat bei seinem letzten Quartalsbericht große Pläne für höhere Ausgaben angekündigt, so der Stratege, aber "könnte diesmal die Pausentaste bei Aufwärtskorrekturen drücken". Und Amazon "braucht Blackwell wirklich", um das beschleunigte Wachstum seines AWS-Cloud-Computing-Geschäfts aufrechtzuerhalten, so Reitzes.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion