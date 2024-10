SoftBank-CEO Son: "Nvidia ist unterbewertet!"

Son sagte, dass bis 2035 eine künstliche Superintelligenz entwickelt werden wird, die 10.000-mal fortschrittlicher ist als die menschliche Intelligenz. Er sagte jedoch, dass Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden US-Dollar erforderlich sein werden, um dies zu verwirklichen.

"Die Zukunft ist viel größer", sagte Son am Dienstag auf der Konferenz der Future Investment Initiative in Riad. "Nvidia ist nur ein Beispiel."

Softbank selbst hat bereits große Summen in KI-gestützte Dienste investiert und 500 Millionen US-Dollar zu einer OpenAI-Finanzierungsrunde beigetragen, die den Wert des ChatGPT-Herstellers mit 157 Milliarden US-Dollar bewertete. "Ich konzentriere mich nur darauf", sagte er. "Das wird die Zukunft der Menschheit für immer verändern."

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

In dieser Woche blicken Nvidia-Aktionäre auf wichtige Earnings von Big-Tech-Playern. Alphabet hat am Dienstag die Gewinn- und Umsatzschätzungen der Analysten übertroffen und seine Aktien am Mittwoch auf einen Höhenflug geschickt.

Die Kapitalausgaben des Unternehmens stiegen im dritten Quartal auf 13,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Finanzvorstand Anat Ashkenazi sagte, er rechne für 2025 mit einem deutlichen Anstieg der Kapitalausgaben.

Das sind gute Nachrichten für Nvidia, da es wahrscheinlich bedeutet, dass Alphabet plant, tiefer in die Tasche zu greifen, um sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing auszubauen. Nvidia gibt seine Partner nicht öffentlich bekannt, aber Bloomberg schätzt, dass Alphabet einer der größten Kunden des Unternehmens ist.

Die Einnahmen von AMD könnten eher Anlass zur Sorge geben. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Erwartungen der Wall Street, aber das Unternehmen prognostizierte etwas weniger Einnahmen als für das Dezember-Quartal erwartet. Die Aktionäre von Nvidia werden hoffen, dass dies kein Zeichen dafür ist, dass die Nachfrage nach KI-Chips möglicherweise nicht mehr so schnell wächst.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion