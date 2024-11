frischer Wind für Haus, Hobby und Lifestyle (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Kreativität, Genuss und Inspiration: Die MHH Erlebniswelten ladenvom 7. bis 10. November 2024 zu einem einzigartigen Event in die Messe Essenein. Mit einem innovativen Konzept und rund 400 Ausstellern aus 13 Nationenknüpft die Veranstaltung für die ganze Familie an die traditionsreiche Mode HeimHandwerk an. Das Format umfasst vier Erlebniswelten: Kreativwelt, Stilwelt,Genusswelt und Aktivwelt. Jeder dieser Themenbereiche bietet den Besuchernspannende Mitmachaktionen, informative Workshops und ein abwechslungsreichesBühnenprogramm. Egal, ob Hobby-Bastler, Sportbegeisterte oder Kochexperten - dieMHH Erlebniswelten halten für Gäste jeden Alters spannende Angebote bereit.In der Kreativwelt in Halle 8 können sich Bastel- und Deko-Fans so richtigaustoben. Eines der Highlights dieses Bereichs ist das Näherholungsgebiet®. Auf400 Quadratmetern können Besucher an kostenlosen Mitnäh-Aktionen , einerKinder-Nähwerkstatt und Workshops für Patchwork oder Sticken teilnehmen.Besonders sehenswert sind die Textilkunst-Galerie , die beeindruckende Quiltszeigt, sowie das Fingerhut-Museum und die Ausstellung historischer Nähmaschinen.Zudem gibt es interaktive Angebote wie Monogramm-Sticken und Plotten, bei denenMessegäste ihre gestalterischen Fähigkeiten erweitern können und ihreselbstgemachten Werke anschließend behalten dürfen. Am Sonntag, 10. November,wird hier um 14 Uhr auch der burda style Sewing Star verliehen, bei dem diebesten Talente der Nähszene ausgezeichnet werden.Stilvolle EinrichtungsideenDie Stilwelt in Halle 7 entführt die Besucher in die Welt der Wohn- undModetrends. Hier gibt es stilvolle Einrichtungsideen und modische Inspirationenfür die Winterzeit. Besonders im Fokus steht der Show-Room, in dem die DIYAcademy praktische Heimwerker-Tipps gibt, die direkt in Haus und Gartenumgesetztwerden können. Der Fertighaus-Anbieter Living Haus zeigt den Traum vonindividuellen Eigenheimlösungen. Darüber hinaus führt der Eigentümerverband Haus& Grund Essen am Messefreitag seinen Kongress durch.Der Fachverband Tischler NRW bietet exklusive Einblicke beim LandeswettbewerbDie Gute Form, bei dem die besten Gesellenstücke des aktuellenAbschlussjahrgangs präsentiert werden. Am Messe-Sonntag, dem 10. November,werden im Saal Essen (Congress Center Ost) ab 15 Uhr die renommierten Preiseverliehen, um kreative Möbeldesigns und herausragende Fertigkeitenauszuzeichnen. Die Ausstellung auf dem Messegelände (Halle 7, Stand 7A27) zeigtdie außergewöhnliche Bandbreite handwerklicher Fähigkeiten und innovativer Ideender jungen Tischlergeneration. Darüber hinaus haben Besucher auf der Fläche desVerbandes die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung einen Kerzenständer