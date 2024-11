KfW Award prämiert innovative Gründerinnen und Gründer

Frankfurt am Main (ots) -



- 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen

- Bundessieg geht an farming revolution aus Baden-Württemberg

- Sonderpreis erhält wunderfish aus Berlin

- KfW Capital Award in den Kategorien Best Female und Best Impact Investor sowie

Best Emerging Manager vergeben



Der KfW Award Gründen zeichnet jährlich innovative Unternehmen aus ganz

Deutschland aus. In einer feierlichen Preisverleihung am gestrigen Abend in

Berlin wurden die Awards vergeben. Am Wettbewerb haben Firmen aller Branchen ab

dem Gründungsjahr 2019 teilgenommen.







würdigen wir seit über 25 Jahren den Mut und die Innovationskraft von

Gründerinnen und Gründern und bieten diesen Vorbildern eine Bühne. Ich

gratuliere den diesjährigen ausgezeichneten Gründerteams ganz herzlich. Ihre

kreativen Lösungen sind unverzichtbar für die Transformation von Wirtschaft und

Gesellschaft sowie ganz wesentlich für Beschäftigung und Wohlstand. Mit der

Förderung dieser Unternehmerinnen und Unternehmer leistet die KfW einen Beitrag

zur Stärkung des Unternehmertums in Deutschland."



Je ein Unternehmen aus jedem Bundesland wurde als Landessieger ausgezeichnet und

erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 EUR.



Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb.

Dieser ging an farming revolution aus Baden-Württemberg. Das Unternehmen

entwickelt und vertreibt einen Hackroboter, mit dem Landwirtswirtschaftsbetriebe

dank modernster KI bis zu 100 % Herbizid einsparen. farming revolution erhält

ein Preisgeld von 10.000 EUR.



Zudem wurde ein Sonderpreis an wunderfishaus Berlin verliehen. Das Unternehmen

entwickelt authentische Fischalternativen und Algenzutaten für die

Lebensmittelindustrie auf Basis von europäischen Bio-Meeresalgen und

Pflanzenproteinen aus Ackerbohne und Erbse. wunderfish erhält ein Preisgeld von

5.000 EUR.



Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der KfW Capital Award verliehen: Juliane

Hahn (Signature Venture) gewann in der Kategorie Best Female Investor, Xavier

Sarras (4P Capital) in der Kategorie Best Impact Investor und Nucleus Capital

mit seinen Gründungspartnern Dr. Isabella Fandrych und Maximilian Schwarz

erhielt die zum ersten Mal vergebene Auszeichnung des Best Emerging Managers.

Alle Preise sind mit jeweils 5.000 EUR dotiert.



Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:



Baden-Württemberg: farming revolution GmbH (Autonomer Landwirtschaftsroboter zur

chemiefreien Unkrautregulierung durch KI)



Bayern: WeSort.AI GmbH (Granulare Analyse u. Sortierung von Abfall mittels KI)



Berlin: Quantune Technologies GmbH (Nicht-invasives Biomarker-Monitoring am Seite 2 ► Seite 1 von 2



