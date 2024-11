NORMA reduziert die Preise auf Nürnberger Rostbratwürste und weitere Produkte um bis zu 17 Prozent / Auch im November 2024 geht es beim Discounter aus Nürnberg weiter (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Der Lebensmittel-Discounter reduziert auch im November 2024 ein weiteres Mal

viele beliebte Produkte aus dem umfangreichen Sortiment um bis zu 17 Prozent.

Ab sofort kosten Nürnberger Rostbratwürste, der Tyrolini Salami-Snack,

Forellenfilets, Fleischsalat oder auch Ananas in Stücken sowie Scheiben

deutlich weniger. Das macht nicht nur Lust auf Weihnachten, sondern spart auch

echtes Geld, das dann für Geschenke für die Liebsten genutzt werden kann.



Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale

Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):





PONNATH / KUPFER Nürnberger Rostbratwurst g.g.A., 300 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,29 EUREXCELLENT BUFFET Feinster Fleischsalat, 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURHANDL TYROL Tyrolini, 90 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURFJORDKRONE Forellenfilets, 125 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURRIVER VALLEY Ananas Stücke, 560 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURRIVER VALLEY Ananas Scheiben, 565 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5905581OTS: NORMA