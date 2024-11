Für ThyssenKrupp-Anleger undenkbar: Ein Stahlkonzern, der noch Geld verdient!

Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsflaute insbesondere in der Volksrepublik China, wo auch die für die Stahlindustrie so wichtige Baukonjunktur lahmt, haben viele Stahlkonzerne mit rückläufigen Geschäften zu kämpfen. Bereits vor drei Monaten warnte der nach Volumen größte Stahlerzeuger der Welt vor einer der schwersten Krisen in der Geschichte der Branche.

Die Schwere dieser Krise wird von Unternehmen sehr unterschiedlich gemeistert. Während beim seit Jahren vor sich hinsiechenden deutschen Stahlkocher ThyssenKrupp trotz inzwischen verschiedenster Umstrukturierungsmaßnahmen noch immer keine operative Wende absehbar ist, gelingt es dem österreichischen Konzern Voestalpine, eine zufriedenstellende Ertragslage zu behaupten.