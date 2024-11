Zymo Research wehrt sich gegen die Klage von Qiagen, macht Verstöße gegen das Kartellrecht geltend und weist auf Versuche hin, Innovationen zu unterdrücken

IRVINE, Kalifornien, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Zymo Research Corporation (Zymo Research), ein führendes Unternehmen für innovative Lösungen im Bereich der Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass es beim United District Court for the Central District of California (US-Bezirksgericht für den Central District of California) Klage gegen die Qiagen GmbH (Qiagen) eingereicht hat. In der Klage wird behauptet, dass Qiagen gegen das Kartellrecht verstoßen und die Vertragsbeziehungen von Zymo Research in unzulässiger Weise beeinträchtigt hat. Diese Behauptungen wurden als Teil einer geänderten Antwort auf eine zuvor von Qiagen eingereichte Patentverletzungsklage eingereicht. Neben der Geltendmachung von Kartell- und Störungsansprüchen bestreitet Zymo Research in seiner geänderten Klageerwiderung auch alle von Qiagen vorgebrachten Verletzungsvorwürfe.

Zymo Research ist der Ansicht, dass die Klage von Qiagen Teil einer größeren Strategie ist, die darauf abzielt, Rechtsstreitigkeiten als Mittel zu missbrauchen, um Innovationen zu unterdrücken und die Einführung bahnbrechender Technologien zu verzögern, die der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft zugute kommen. Mit der Erhebung seiner Gegenklagen beabsichtigt Zymo Research nicht nur, seine Position in der Klage gegen Qiagen zu verteidigen, sondern auch den Missbrauch von Rechtsstreitigkeiten als Waffe gegen den technologischen Fortschritt zu beleuchten.