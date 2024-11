Dienstrad-Leasing mit mein-dienstrad.de

Oldenburg (ots) - Dienstrad-Leasing gewinnt immer mehr an Popularität. Als

flexibles und günstiges Mobilitätskonzept ist es eine effektive Maßnahme, um

Nachhaltigkeit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden sowie die

Arbeitgeberattraktivität zu fördern. Gleichzeitig leistet es einen wesentlichen

Beitrag zur grünen Transformation und Reduzierung der CO2-Emissionen. Diesen

Trend hat das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de frühzeitig erkannt. Seit

seiner Gründung 2012 ist es sein Credo, Menschen in Unternehmen auf das Fahrrad

zu bringen und die umweltbewusste Mobilitätswende weiter voranzutreiben.



Einfach und digital zu umweltfreundlicher Mobilität





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Immer mehr Arbeitgebende erkennen, wie wichtig die Gesundheitsförderung ihrerMitarbeitenden ist. Diesen Unternehmen bietet mein-dienstrad.de dasunkomplizierte Leasing von Diensträdern als besonderen Benefit an. Mitarbeitendeerhalten so die Möglichkeit, das Dienstrad sowohl beruflich als auch privat zunutzen, was sie bis zu 40 Prozent weniger kostet als ein Direktkauf. Die Kostenkönnen entweder komplett vom Arbeitgebenden getragen werden oder werden jedenMonat in Form einer klassischen Gehaltsumwandlung oder einer Umwandlung übereinen außertariflichen Bonus vom Mitarbeitenden finanziert, wodurch sich das zuversteuernde Einkommen verringert. Die Laufzeit beträgt in der Regel 36 Monateund der Arbeitgebende übernimmt die Funktion des Leasingnehmers.Der Prozess des Dienstrad-Leasings ist denkbar einfach und digital umsetzbar.Dafür arbeitet mein-dienstrad.de mit einem eigens entwickelten Online-Portal, indem alle wichtigen Informationen in Echtzeit bereitstehen und das individuellauf jedes Unternehmen zugeschnitten ist. Die gesamte Verwaltung der Diensträderist über das Online-Tool möglich. Bei der Implementierung des Dienstrad-Leasingslegt mein-dienstrad.de großen Wert darauf, individuelle Kundenanforderungen und-wünsche zu berücksichtigen. So wird zum Beispiel der Leasingrechner für dieMitarbeitenden im Online-Tool auf die Rahmenbedingungen und Tarifvorgaben desUnternehmens zugeschnitten.mein-dienstrad.de bietet maßgeschneiderten Service für jede UnternehmensgrößeZiel von mein-dienstrad.de ist es, das Dienstrad-Leasing für jedes Unternehmenbereitzustellen, seien es KMU, Selbständige, öffentlicher Dienst oderGroßkonzerne. Gerade für die beiden letzteren ist das Leasing ein komplexesThema, bei dem viele operative Schritte notwendig sind, etwa die Verhandlung mitTarifparteien oder die Vorbereitung des Rollouts im Alltagsgeschäft. Daserfordert eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, diemein-dienstrad.de durch regelmäßige Austauschformate, schnelle