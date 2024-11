Jedox erreicht Spitzenplatzierung im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Finanzplanungssoftware

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston und Freiburg, Deutschland und London und Dubai, Vereinigte ArabischeEmirate und Singapur und Sydney (ots/PRNewswire) - Jedox, die weltweitanpassungsfähigste Plattform für Unternehmensplanung und Performance Management,hat im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Finanzplanungssoftware eineSpitzenplatzierung erreicht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4307305-1&h=2945453636&u=https%3A%2F%2Fwww.jedox.com%2Fde%2Fressourcen%2Fanalyst-gartner-magic-quadrant-finanzplanungssoftware%2F&a=Gartner%C2%AE+Magic+Quadrant%E2%84%A2+f%C3%BCr+Finanzplanungssoftware+eine+Spitzenplatzierung+erreicht) . Jedox wurde vomunabhängigen Analystenhaus Gartner für die "Vollständigkeit der Vision"(Completeness of Vision) und "Umsetzungskompetenz" (Ability to Execute)ausgezeichnet.Die Jedox-Lösungen, entwickelt mit der JedoxAI-Technologie für globaleFinanzführungskräfte, bieten schnelleren Zugang zu präzisen Informationen,sodass Unternehmen effizient arbeiten und neue Umsatzmöglichkeiten entdeckenkönnen. Die Plattform verbindet operative und finanzielle Echtzeit-Daten durchHyperautomatisierung, um automatisch eine Kopie, einen "digitalen Zwilling"eines Unternehmens zu erstellen. So können Führungskräfte jedes Szenariomodellieren, effektiv planen, budgetieren und Forecasting betreiben und sofundierte Entscheidungen treffen.Bereits in den letzten fünf Jahren, bevor KI zum Mainstream wurde, nutzten CFOsdie AIssisted(TM) Planungs-Assistenten von Jedox, um die zukünftige Nachfrage zuverstehen und Kundenabwanderungen durch KI-gestütztes Forecasting vorherzusagen.Heute ist JedoxAI ein digitaler Geschäftspartner für Finanzführungskräfte, derkomplexe Finanzinformationen zusammenfasst und durch GenAI und die Fähigkeit zurnatürlichen Sprachverarbeitung das Ad-hoc-Reporting innerhalb derJedox-Plattform erleichtert. Anwendungsfälle umfassen den Einsatz von GenAI zurErstellung von Management-Kommentaren zur prognostizierten Unternehmensleistungoder zur Zusammenfassung langfristiger Pläne basierend auf den wichtigstenLeistungsfaktoren."Wir freuen uns sehr, als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) fürFinanzplanungssoftware ausgezeichnet zu werden," sagte Florian Winterstein, CEOvon Jedox. "Wir sind der Meinung, dass dies das Vertrauen widerspiegelt, dasunsere 2.800 Kunden und unser globales Partnernetzwerk in Jedox setzen. Mitunseren KI-gestützten Lösungen für Planung, Budgetierung, Forecasting undAnalysen beschleunigen Unternehmen ihre digitale Transformation von isolierten