US-Aktien: Verkaufs-Signal trotz Trump - ist Nvidia der Vorbote?

Verkaufs-Signal für US-Aktien: Laut der Bank of America sind die großen institutionellen Player am Markt nach dem Sieg von Trump so stark in US-Aktien investiert wie noch nie - bei gleichzeitig der geringsten Cash-Allokation, seit die Bank die Daten erhebt. In der Vergangenheit gab es im Folgemonat stets fallende Kurse - wird sich das diesmal wiederholen, trotz der massiven Trump-Euphorie? Während die großen US-Tech-Aktien zuletzt stark gestiegen sind (bis auf Nvidia), sind seit elf Handelstagen mehr US-Aktien gefallen als gestiegen. Der Dow Jones wiederum könnte heute den neunten Handelstag in Folge Kursverluste verbuchen. Ist das Boot so einseitig gefüllt, dass es zu kentern droht? Was passsiert morgen, nachdem die Fed vielleicht das letzte Mal die Zinsen gesenkt hat?

