Apollo Care sichert sich eine Kapitalbeteiligung von Flexpoint Ford, um die Initiativen für Patientenzugang und kommerzielle Lösungen zu beschleunigen

CHICAGO, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Apollo Care, ein schnell wachsender Anbieter von Lösungen für den Patientenzugang und kommerzielle Lösungen für die Gesundheitsbranche, gab heute den Abschluss einer bedeutenden Kapitalbeteiligung von Flexpoint Ford bekannt. Die Finanzierung wird die Investitionen von Apollo Care in Technologie und Innovation in den Bereichen Patientenzuzahlung, Hub-Lösungen, Data Warehousing und kommerzielle Analyseplattformen beschleunigen.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Apollo Care und seine Mission, die Patientenerfahrung zu verändern, um die Erschwinglichkeit, den Zugang und die Einhaltung von Medikamenten zu verbessern", sagte Ben Bove, Präsident, Geschäftsführer und Vorsitzender von Apollo Care. „Diese Investition wird es uns ermöglichen, unsere Technologie weiter zu verbessern, den Betrieb zu skalieren und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Flexpoint Ford ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Gesundheits- und Finanzdienstleistungssektor konzentriert und seinen Partnerunternehmen maßgeschneiderte und flexible Kapitallösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen von rund 8,2 Milliarden Dollar.

„Das Fachwissen und die gemeinsame Vision von Flexpoint machen sie zu einem idealen Partner, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die Möglichkeiten für die Bereitstellung von Zuzahlungs- und Hub-Services-Lösungen für die Pharmaindustrie neu zu definieren", sagte Michael Aquilino, Finanzleiter von Apollo Care.

Im Rahmen der Investition wird Flexpoint Ford eine Minderheitsbeteiligung an Apollo Care übernehmen, und Jonathan Oka und Elliot Lauzen werden dem Vorstand des Unternehmens beitreten. Die Investition wurde über den Flexpoint Fund V getätigt.

„Wir freuen uns, mit Ben und dem Team von Apollo Care zusammenzuarbeiten", sagte Jonathan Oka, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Gesundheitswesen bei Flexpoint Ford. „In wenigen Jahren hat sich Apollo Care als Innovator bei der Entwicklung praktischer Lösungen für einige der größten kommerziellen Herausforderungen in der Pharmaindustrie etabliert. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team, um seine Wachstumsziele zu erreichen."

„Angesichts der wachsenden Nachfrage nach differenzierten Patientenzugangsprogrammen sehen wir bedeutende Möglichkeiten für Apollo Care und freuen uns darauf, einen langfristigen strategischen Wert zu schaffen", fügt Elliot Lauzen, Direktor bei Flexpoint Ford, hinzu.

Informationen zu Apollo Care

Apollo Care entwickelt und implementiert Lösungen für den Patientenzugang und die Patientenanalyse mit Hilfe spezieller Technologien, um Pharmahersteller bei der Bewältigung kommerzieller Herausforderungen zu unterstützen. Apollo Care ist seit jeher ein innovatives Unternehmen, das überholte Branchenpraktiken überdenkt, um integrierte Lösungen anzubieten, die das Wachstum fördern, die Brutto-/Netto-Kosten optimieren und die Patientenergebnisse verbessern. Apollo Care hat seinen Sitz in Chicago, Illinois. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollocare.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu Flexpoint Ford

Flexpoint Ford ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 8,2 Mrd. USD, die sich auf privat ausgehandelte Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 hat Flexpoint Ford Investitionen in einem breiten Spektrum von Investitionsgrößen, Strukturen und Anlageklassen getätigt. Flexpoint Ford hat Büros in Chicago, Illinois, und New York, New York. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.flexpointford.com.

Medienkontakt

Molly Tabernik, Vizepräsidentin, Geschäftsleitung bei Apollo Care

E-Mail: MTabernik@apollocare.com

Prosek Partners im Namen von Flexpoint Ford

E-Mail: pro-flexpointford@prosek.com

