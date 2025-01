ZenaTech beantragt FAA Part 137-Zertifizierung für seine Mehrzweck-KI-Drohne ZenaDrone für den Einsatz in der Landwirtschaft und bei Waldbränden

(Vancouver, British Columbia, 10. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI- (künstliche Intelligenz)-Drohnenlösungen auf Grundlage von Quantencomputing, Drones as a Service und SaaS für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone eine Federal Aviation Authority (FAA) Part 137-Zertifizierung („Agricultural Aircraft Operations Certification“) für den Einsatz seiner Drohne ZenaDrone 1000 zum Sprühen beantragt hat, einschließlich landwirtschaftlicher Anwendungen wie das Sprühen von Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden. Die doppelte Nutzung der angebrachten Sprühvorrichtung kann auch bei Waldbränden eingesetzt werden, zumal das Unternehmen plant, Drohnenschwärme zu kommerziellen Zwecken zu nutzen.

„Diese Zertifizierung ist von grundlegender Bedeutung für den Aufbau unserer präzisionslandwirtschaftlichen Betriebe in den USA, wo wir landwirtschaftliche Erzeuger und Betreiber dabei unterstützen möchten, Drohnenlösungen einzusetzen, um die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und die Umweltbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zu minimieren. Dies baut auf unseren früheren Erfahrungen mit der Erprobung von Anwendungen für den Hanfanbau in Irland auf, die es uns ermöglicht haben, spezifische Lösungen zu erproben, einschließlich einer gezielten Schädlingsbekämpfung, die es US-Erzeugern ermöglicht, ihre Erträge und ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Wir sehen auch Anwendungsmöglichkeiten bei der Bekämpfung von Waldbränden, die in Kalifornien zurzeit verheerende Auswirkungen haben“, sagte CEO Dr. Shaun Passley, Ph.D.

ZenaDrone erhielt im Oktober des Vorjahres eine FAA-Ausnahmegenehmigung für kommerzielle Anwendungen und Datenerfassung auf Sichtweite und hat in seinen Einrichtungen und auf seinem Testgelände in Phoenix, Arizona, mit dem Flugbetrieb und Tests begonnen.

Eine FAA Part 137-Genehmigung ist eine Zertifizierung, die es Drohnenunternehmen erlaubt, unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS) für kommerzielle Tätigkeiten in der Landwirtschaft zu betreiben, wie etwa das Bestäuben, Säen oder Ausbringen von Pestiziden. Drohnenbetreiber müssen Kriterien erfüllen, wie etwa den Nachweis, dass sie in der Lage sind, sichere und effektive Betriebe zu führen, über ordnungsgemäß zertifizierte Luftfahrzeuge verfügen und bestimmte von der FAA festgelegte Kenntnisse, Fähigkeiten und Betriebsstandards erfüllen. Das Antragsverfahren, einschließlich der FAA-Betriebsdemonstrationen und Inspektionen, kann mehrere Monate in Anspruch nehmen.