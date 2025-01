3 hochprofitable Energie-Aktien mit bis zu 4,7 Prozent Dividende

So zahlte TUI lange Zeit eine sehr hohe Dividende, die jedoch kaum gerechtfertigt war. Hier hätte eine Gewinnthesaurierung dem Unternehmen zu mehr Wert verholfen. Und auch die Deutsche Lufthansa erreichte bisher keine überzeugende Profitabilität, sodass der Aktienkurs seitwärts tendiert.

Hohe Dividenden sind angenehm. Doch wenn sich die zugehörige Aktie über viele Jahre eher nachteilig entwickelt, fällt die Gesamtrendite dennoch gering aus. Häufig liegt die Ursache in einer geringen Profitabilität der dahinterstehenden Unternehmen.

Erwirtschaften Firmen hingegen hohe Kapitalrenditen, steigt langfristig meist nicht nur die Ausschüttung, sondern auch der Aktienkurs.

Dazu gehören derzeit beispielsweise folgende Erdöl- und Erdgas-Konzerne.

1. Exxon Mobil

Zwar wuchs das Erdöl- und Erdgas-Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren nur noch leicht, ist aber weiterhin sehr profitabel. Zuletzt erreichten die Gewinnmargen und Investmentrenditen sogar zweistellige Prozentwerte.

Exxon Mobil begegnet den CO2-Beschränkungen mit dem Geschäftsbereich Low Carbon Solutions, in den zwischen 2025 und 2030 bis zu 30 Milliarden US-Dollar fließen. Er konzentriert sich auf CO2-Abscheide- und Speichertechnologien, Wasserstoff und Lithium.

Darüber hinaus bleibt Exxon Mobil weiterhin ein weltweit breit aufgestellter, wichtiger Erdöl-, Erdgas-, Raffinerie- und Chemiekonzern. Mittlerweile erhöht er bereits das 42. Jahr in Folge seine Dividende. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,62 Prozent (14.01.2025).

2. Chevron

Diesen amerikanischen Energiekonzern hat Warren Buffett im Berkshire-Aktiendepot neben Occidental Petroleum mit 6,3 Prozent relativ hoch gewichtet (14.01.2025). Die Positionen dienen unter anderem als Absicherung gegen eine steigende Inflation. So haben Chevron-Aktien nach den Coronaeinschränkungen und im Zuge der anschließenden Wirtschaftsstützungsprogramme deutlich zugelegt. Auch in diesem Jahr (2025) könnte die Inflation im Zuge steigender Zölle wieder anziehen.

Chevron gehört zu den größten Up- und Downstream-Konzernen der Welt, was die Abhängigkeit von der Erdölpreisentwicklung reduziert und investiert zeitgleich in CO2-Einspartechnologien.

In den vergangenen vier Jahren (2021 bis 2024) erreichte Chevron wieder hohe Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen, die meist im zweistelligen Prozentbereich lagen.

Das Unternehmen steigert bereits seit 37 Jahren seine Ausschüttung. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 4,20 Prozent (14.01.2025).

3. Canadian Natural Resources

Noch profitabler als Exxon Mobil und Chevron ist derzeit Canadian Natural Resources.

Das kanadische Unternehmen konnte zwischen 2014 und 2023 nicht nur den Umsatz und den Gewinn von 17.092 Millionen auf 26.645 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 3.560 Millionen auf 6.099 Millionen US-Dollar steigern, sondern erzielte zuletzt auch Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen von über 20 Prozent.

Canadian Natural Resources gehört zu den wichtigsten kanadischen Erdöl-, Erdgas- und Flüssiggasunternehmen und erhöht seine Ausschüttung seit 23 Jahren. Derzeit notiert die Aktie zu einer Dividendenrendite von 4,70 Prozent (14.01.2025).

Fazit

Energie-Aktien wie Exxon Mobil, Chevron und Canadian Natural Resources notieren derzeit zu einer ansprechenden Dividendenrendite und sind zudem hochprofitabel. Als Depotbeimischung können sie einen Schutz gegen steigende Energiepreise (Benzin, Heizöl, Erdgas) bieten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion