Brief des CEO von Anixa Biosciences an die Aktionäre

SAN JOSE, Kalifornien, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute das nachfolgende Schreiben von Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO des Unternehmens, an die Aktionäre veröffentlicht:

Sehr geehrte Aktionäre,

ich darf Ihnen hiermit mit Freude die wichtigsten Erfolge des vergangenen Jahres präsentieren und Ihnen unsere kommenden Ziele und Meilensteine für 2025 bei Anixa Biosciences erläutern. Im Jahr 2024 haben wir im Rahmen unserer Mission, innovative Therapien und Impfstoffe zur Krebsbekämpfung zu entwickeln, bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Dabei konnten wir auf eine starke finanzielle Grundlage bauen, die uns in die Lage versetzt, unsere ehrgeizigen Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.

Wir haben im Geschäftsjahr 2024 lediglich 7 Mio. $ an Barmittel verwendet und konnten das Jahr mit 20 Mio. $ an Barmittel und Investitionen abschließen. Unser umsichtiges Finanzmanagement hat für eine starke Bilanz gesorgt, die uns die Flexibilität bietet, unsere Programme effizient voranzutreiben.

Auf der Konferenz der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) am 8. November 2024 konnten wir erste positive Phase-1-Daten aus unserer Brustkrebsimpfstoffstudie vorstellen. Der Impfstoff hat in drei Patientengruppen vielversprechende Ergebnisse geliefert:

- Rezidiv-Gruppe: Überlebende von dreifach negativem Brustkrebs (TNBC), die sich Sorgen über ein Wiederauftreten nach der Behandlung machen.

- Präventionsgruppe: Frauen mit genetischen Mutationen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Brustkrebs mit sich bringen.

- Therapeutische Gruppe: Frauen mit einer Resterkrankung nach Standardtherapie, bei denen der Impfstoff mit Keytruda (Pembrolizumab) kombiniert wurde.

Wir sind angesichts der positiven Datentrends optimistisch gestimmt und es werden in alle drei Kohorten weitere Patientinnen aufgenommen. Der Impfstoff zeigte ein starkes Sicherheitsprofil und wurde von den Teilnehmerinnen gut vertragen; bei über 70 % der Patientinnen wurden protokolldefinierte Immunreaktionen beobachtet. Für 2025 ist der Beginn einer Phase-2-Studie geplant, in welcher der Impfstoff in der neoadjuvanten Phase untersucht werden soll, was einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung des Impfstoffs darstellt.