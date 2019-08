Im Rahmend er Einzelaktien geht es dieses Mal ziemlich politisch zur Sache. Barrick Gold hat Probleme in Papua-Neuguinea. Die Regierung will einen höheren Anteil an der Porgera Gold Mine, die Barrick Gold gemeinsam mit dem chinesischen Konzern Zijin Mining betreibt. Der neue Regierungschef will offensichtlich, dass 30 Prozent des in Papua-Neuguinea gewonnen Goldes auch wirklich im Land bleiben. Wie das allerdings genau aussehen soll, darüber schweigt man sich noch aus. Das Ganze traf auch K92 Mining. Der Konzern hat seine Mine in Papua-Neuguinea. Zwar bekräftigte der Konzern, dass er aktuell nicht davon betroffen sei. Doch da war der Schaden im Chart bereits angerichtet. Außerdem geht es um Kirkland Lake Gold. Der Konzern scheint einen riesigen Distrikt konsolidieren zu wollen. Dabei könnten einige Konzerne ins Visier von Kirkland Lake Gold geraten. Welche das sind, erfahren Sie in dem Video, das Sie gleich hier ansehen können.

