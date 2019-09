DAX auch am Dienstag leicht im Plus

Anzeige

Gestern sah es zunächst nach leichten Verlusten aus. Dann drehte der DAX ins Plus und Schloss bei 12.269 Punkten. Die Erwartungshaltung an die Sitzungen der Notenbanken wird wohl in den nächsten Tagen das Marktgeschehen bestimmen. Am Donnerstag kommt die EZB zusammen und nächste Woche die FED.

