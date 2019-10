DAX: Jahresendrallye unwahrscheinlich

Die Einkaufsmanagerindizes sind in Deutschland und im Euroraum auf mehrjährige Tiefstände gefallenen. Für Aktienmarktstratege Andreas Hürkamp ist daher ein volatiler DAX-Seitwärtstrend für die nächsten Monate das wahrscheinlichste Szenario. In welcher Bandbreite sich der deutsche Leitindex dabei bewegen dürfte, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.