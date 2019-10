DAX: dritte Gewinnwoche in Folge

Der deutsche Leitindex hat bereits die dritte Woche in Folge Gewinne verzeichnen können. In der vergangenen Woche legte der DAX rund 2 Prozent zu. Was die Anleger in dieser Woche erwarten können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideas Daily TV.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/2PorlgB _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/2PqvIaY Twitter: https://bddy.me/2PormkF Linked-In: https://bddy.me/2JvcXzA