DAX rauscht in die Tiefe!

Der deutsche Leitindex verlor im gestrigen Handel knapp 12 Prozent. Der europäischen Zentralbank ist es nicht gelungen, die Unsicherheit an den Märkten zu senken. Die Vorgaben aus den USA sind zudem nicht erfreulich und die Indizes in Asien notieren am heutigen Handelstag im tiefroten Bereich. Dennoch könnte sich der DAX heute leicht erholen.

