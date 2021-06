Samir Boyardan: Aktienquote wird tendenziell steigen

Samir Boyardan, Geschäftsführer von HeavytraderZ, erklärt im Interview, wie die neue Generation von Tradern an den Aktienmarkt herangeht und warum er auch in Deutschland mit einem Ansteigen der Aktienquote rechnet. Insbesondere Bereiche wie der Kryptomarkt, die E-Mobilität und Wasserstoff-Aktien profitieren dem Experten zufolge von der Aufklärungsarbeit, die nicht nur in den Medien, sondern verstärkt auch in den sozialen Medien geleistet wird und dort für Gesprächsstoff sorgt. Bei einer Beteiligung an stark in den Medien gehypten Aktien sei jedoch aufgrund derer Korrekturanfälligkeit Vorsicht geboten. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin (@sascha_oliver_martin) Gast: Samir Boyardan (@samirboyardan_offical) ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #prognose #trading #saschaolivermartin #samirboyardan