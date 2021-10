Jessica Schwarzer: "Dänemark ist stärker als die Wall Street"

Die starke weltweite Marktstellung von US-Unternehmen wie Amazon, Apple oder Google lassen schnell den Eindruck entstehen, dass die US-Börsen auch an allen anderen Ländern vorbeiziehen. Doch das ist ein Trugschluss, so eine langfristige Auswertung über 24 Jahre. "Mich hat die Auswertung auch überrascht. Dänemark ist stärker als die Wall Street. Der MSCI Dänemark liegt mit zwölf Prozent Rendite pro Jahr vor der Wall Street, die auf 8,5 Prozent kommt. Dann folgen andere Nordländer. Deutschland schafft es mit sechs Prozent ins Mittelfeld", so Jessica Schwarzer. Die Buchautorin und Finanzjournalistin weiter: "Diese Länder haben ein anderes Rentensystem und mehr Aktionäre. Und es gibt es extrem erfolgreiche Unternehmen." Alle Details im Interview von Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse. 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/